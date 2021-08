EURO-1er Bachmann: „Es wird kochen, richtig geil!“

Daniel Bachmann, Österreichs EURO-1er-Goalie, ist ab sofort der einzige ÖFB-Legionär in der Premier League. Mit Watford startet er am Samstag gegen Aston Villa in die Saison. „Das Stadion wird kochen, es wird eine richtig geile Atmosphäre herrschen“, versichert Bachmann im Zoom-Gespräch mit Michael Fally. Außerdem Themen im Interview: Harry Kane, Jack Grealish, Danny Rose, Will Hughes, das Nationalteam, die EURO, das Abenteuer Premier League, das Angebot von Arsenal und Bachmanns Tätigkeit als Video-Blogger auf krone.at. Ab der ersten Runde wird er 15-Mal über die Saison verteilt die krone.at-User mit den heißesten Insights aus der Premier League versorgen.