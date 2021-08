Die Virensuche im Abwasser wird ausgeweitet

Die Corona-Infektionen steigen auch in Kärnten wieder an. Bei der Messung der Virenausbreitung hat sich vor allem das Abwasser-Monitoring bewährt. Die Beprobung bei zehn Kärntner Abwasserverbänden soll jetzt ausgeweitet werden: Auch das Bildungs- und Umweltministerium haben Interesse an den Analysen.