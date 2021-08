Was Sie jetzt für die Zwetschken-Zeit brauchen Kopieren

Unsere Empfehlung für alle, die oft Gäste und wenig Zeit zum Backen haben! In dieser Multifunktions-Küchenmaschine gelingen tagtägliche Speisen ganz leicht: Sie suchen Ihr Lieblingsrezept, geben die Zutaten in die Maschine und wählen nach individuellem Belieben Temperatur, Zeit und Geschwindigkeit des Geräts aus. In der 2,5 Liter-fassenden Edelstahlschüssel können Sie Gerichte für die ganze Familie kochen. Zwar hat die Maschine durchaus ihren Preis, doch wenn man bedenkt, dass das Produkt fast alle Küchengeräte in einem Gerät vereint, ist die Anschaffung durchaus eine Überlegung wert. Mit diesem Gerät können Sie Schneiden, Mixen, Aufschlagen, Dampfgaren, Schmoren und vieles mehr. Damit gelingt der perfekte Zwetschgenkuchen!



Maße 38,5 x 33 x 32 cm

Gewicht 10 Kg

Preis: 469, 99€

