Diese Alge hat mehr Protein als Eier Kopieren

Die Wunderalge hat es natürlich längst in die Herzen der Foodies geschafft. Natürlich wird die beliebte Alge nicht einfach pur gegessen, sondern ist meist in Pulver- oder Kapselform erhältlich. Am besten mixt man das Pulver in einen Smoothie oder gibt sich 1-2 Esslöffel in Porridge oder Müsli. So erhält man nicht nur ein Menge Eiweiß und Vitamine, sondern verleiht Speisen auch eine großartige hellblaue Farbe! Food-Liebhaber haben die Mixturen liebevoll „Mermaid-Bowls“ getauft, da die blaue Farbe an Meerjungfrauen erinnert: