Bericht: Fischbestand in der Donau ist zu gering

Antibiotikaresistenz nahm weiter zu

Erstmals wurde Mikroplastik im Donausediment und in Muscheln untersucht. Entsprechende Partikel seien zwar nur in geringer Konzentration, jedoch überall zu finden. Während fäkale Belastungen seit 2013 abnahmen, nahm die Antibiotikaresistenz von Keimen im Wasser weiter zu. Der Zustand der Donau habe sich besonders seit den letzten Untersuchungen aber in vielfältigen Aspekten verbessert, so das Ministerium. Der Fluss befinde sich in einem „international vergleichsweise guten Zustand“.