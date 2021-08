Alpinistin (32) stürzt von Grat in die Tiefe - tot

Eine 32-jährige Slowakin ist am Dienstag in den Schladminger Tauern tödlich verunglückt. Sie war zusammen mit drei Tschechinnen auf dem Weg zur Krautgartscharte (2293 m), als sie auf einem Grat 300 Meter tief in steiles Gelände abstürzte. Sie konnte nur noch tot geborgen werden, vermeldete die Polizei.