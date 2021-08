Bürmoos fegte Austria Salzburg vom Platz

Auf den Tag genau 75 Jahre ist es her, dass der ATSV (heute SV) Bürmoos im Finale des Salzburger Fußball-Pokalbewerbs, damals „Demokratisches Volksblatt“-Cup, mit 6:1 (3:0) gegen Austria Salzburg gewann. Vor den knapp 2500 Zuschauern, größtenteils Bürmooser Anhänger, am SAK-Sportplatz in Nonntal, entwickelte sich von Anfang an eine spannungsgeladene Partie. Die „Salzburger Nachrichten“ schrieben am Tag darauf: „Das war ein rassiges Finale“. Die Flachgauer überzeugten mit einem schnellen Offensivspiel, konnten die teils feldüberlegenen Violetten damit in die Schranken weisen.