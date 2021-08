Krsko: Alarmstufe Rot bei starken Unwettern

Treibgut in der Save ist ein Risiko für Krško

Treibgut und Murenabgänge verstopfen immer wieder Kühlwasser-Ansaugstutzen und -Filter - und dann herrscht Alarmstufe Rot! In höchster Not müssen die Betreiber die Stopptaste drücken - und die Reaktoren mit enormem Kühlwasserbedarf von Hunderttausenden Litern pro Minute (!) abschalten.