Es hat sich ausgepfiffen

Hauptproblem nicht nur in der Urlaubszeit: „Zu viele Klubs spielen am Samstag. Der Nachwuchs fängt erst an und trotzdem können wir aktuell Spiele nicht besetzen“, verrät Hirschbichler, der selbst 25 Jahre lang gepfiffen hat. Die Folgen sind vielschichtig: Den Klubs drohen höhere Kosten für weite Anreisen der „Pfeifen“. Dazu müssen Referees mehrfach am Wochenende ran. Zuletzt kam ein Sextett auf drei Einsätze von Freitag bis Sonntag, 24 weitere schoben zumindest eine Doppel-Schicht.