Beach-Boys überzeugt: „Haben’s gut hingebracht!“

Das Salzburger Duo will natürlich am Donnerstag liefern, wenn es zum Auftakt ihrer Hammergruppe gegen Carambula/Dal Corso (It) geht, danach je nach ihrem Abschneiden der Sieger/Verlierer aus Fijalek/Bryl (Pol) gegen Gavira/Herrera (Sp) wartet. Fünf aus diesem Sextett waren bei Olympia.