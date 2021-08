Ivanschitz: „Bundesliga? Warum nicht“

Auch Andreas Ivanschitz gab sich am Sonntag beim Legendenspiel in Leoben die Ehre. Im Gespräch mit Michael Fally sinnierte der ehemalige Teamkapitän über das Zusammenspiel mit den ehemaligen Weltmeistern, den souverän verwandelten Elfmeter, sein Leben nach dem Profi-Sport und seinen Job in der Nachwuchsabteilung der Vienna. Ob die Bundesliga von ihm eine Vision sei? „Warum nicht“, antwortet Ivanschitz.