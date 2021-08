Pkw-Absturz endete mitten im Wald: Drei Verletzte!

Gegen 16 Uhr war der 22-Jährige mit einem Pkw auf der Hoadlstraße im Gemeindegebiet von Birgitz talwärts in Richtung Axams unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in der zweiten Kehre der Axamer Lizum von der Fahrbahn abkam, geradeaus durch den abschüssigen Wald hindurch fuhr und in einem angrenzenden Bachbett zum Stillstand kam.