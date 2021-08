Dieb ließ sich in Veldener Bar einsperren

In der Nacht auf Sonntag ließ sich ein unbekannter Täter in einer Bar in Velden am Wörthersee nach der Sperrstunde einschließen, um anschließend den Tresor aufzubrechen. Am Tresor, welcher sich im Keller der Bar befindet, konnten mehrere Beschädigungen (vor allem Abdruckspuren), verursacht durch einen werkzeugähnlichen Gegenstand, festgestellt werden. Auch die Sperrvorrichtung (ein Zahlenschloss und der Drehhebel zum Öffnen des Tresors) wurden abgebrochen aufgefunden.