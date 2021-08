Mozart hätte seine Freude daran

Über die Inszenierung von Christof Loy mit einem für Festspiel-Verhältnisse blutjungen Gesangs-Ensemble und der ebenfalls erst 35 Jahre alten Dirigentin Joana Mallwitz am Pult der Wiener Philharmoniker ging bereits im Vorjahr ein Regen an positiven Rezensionen hernieder. Zu Recht. Selten waren sich Kulturkritiker, Publikum und Intendant so einig. Markus Hinterhäuser meinte über die Mozart-Oper: „Diese Cosi ist 2020 wie eine frische Brise ins Festspiel-Programm geweht – mit einer Leichtigkeit und Eleganz, wie man es wohl kein zweites Mal erleben wird.“