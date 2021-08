Hartberg: „Tänzer“ Paintsil sprintet ins Blickfeld

Hoffnung aus dem Camp für Arbeitslose

In der Familie Paintsil das zentrale Thema. Bruder Joseph ist 2,5 Millionen „wert“, kickt in Belgien bei Genk. „Er ist aber nicht so schnell wie ich“, kann Seth heute nach zuletzt schweren Jahren in Österreich (Ried und Admira) wieder lachen. „Ich fühle mich in Hartberg wie daheim“, so der frühere AMS-Kicker, der aus dem Arbeitslosen-Camp von Robert Ibertsberger in die Oststeiermark kam und dort mit angeblich an die 36 Stundenkilometer im Vollspeed aufzeigt. „In Klagenfurt müssen wir siegen, wir brauchen nach der Altach-Pleite Selbstvertrauen!“