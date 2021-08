Asfinag-Kampagne gegen Plastikmüll auf Autobahnen

Plastikflaschen vermeiden

Neben illegalen Ablagerungen von Kühlschränken oder Autoreifen am Straßenrand bereiten vor allem Plastikflaschen der Asfinag Ärger. Darum hat die Gesellschaft vor wenigen Wochen die Kampagne „Auffüllen statt Wegwerfen“ gestartet, die den Verkehrsteilnehmern Müllvermeidung in das Bewusstsein rufen und sie zur Verwendung von wiederbefüllbaren Flaschen ermuntern soll. An den insgesamt 55 Asfinag-Raststätten gibt es dazu Trinkwasserbrunnen, an denen die Flaschen problemlos wieder aufgefüllt werden können.