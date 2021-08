Renate Holm: „Habe den Krebs jetzt quasi besiegt“

Sie sei dankbar. Dankbar, dafür, dass sie noch hier ist. Renate Holm hat ganz im Stillen gekämpft, wie sie uns, anlässlich ihres 90. Geburtstags am 10. August, überraschend im Telefon-Interview erzählt. Richtig, die Jubilarin ist am Handy erreichbar. „Man muss mit der Zeit gehen“, sagt sie, und googelt sich auch mit Überzeugung zu ihren Nachrichten und bestreitet ihr Leben auch sonst ganz ohne Hilfe. Darauf möchte sie aber nicht stolz sein: „Stolz war ich nämlich nie.“ Sie führt aus: „Ich gehe dreimal am Tag mit meinem ,Flocki‘ Gassi - dritter Stock, ohne Lift. Nur als ich krank gewesen bin, hab ich Hilfe gebraucht.“