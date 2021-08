„Es wird wieder Zeit für einen Sieg!“

„Das ist ganz schön lange her“

Der letzte Erfolg der Rottenmanner gegen Bruck gelang in der 9. Runde am 4. Oktober 2014 (!) - damals jedoch noch in der Oberliga Nord. „Das weiß ich gar nicht mehr, daran kann ich mich nicht erinnern“, schmunzelt Obmann Michael Fölsner, der bereits seit 2007 im Amt ist. Die „Steirerkrone“ hat ihm das 2:0 wieder in Erinnerung gerufen. „Das ist ganz schön lange her, da wird es dann ja wieder mal Zeit!“ Und warum es diesmal gelingt, weiß er: „Weil wir eine fantastische Vorbereitung gespielt haben, einen tollen Trainer und eine gute Mannschaft haben. Einzig der Sieg fehlt uns noch.“ Der Auftakt gegen Liga- Mitfavorit Fürstenfeld ging daheim ja mit 1:3 in die Binsen