30 Millionen Euro: Schwaz hat seinen neuen Bahnhof

Vieles neu, vieles moderner – so präsentierte sich der Bahnhof Schwaz bei der Eröffnung am Donnerstag. Trotz der Arbeiten an den Gleisen, Weichen und Bahnsteigen bleibt der Bahnbetrieb am Laufen. Mit einer Liftanlage und erhöhten Bahnsteigkanten sind alle Züge barrierefrei zu erreichen. Das bestehende Bahnhofsgebäude blieb erhalten. „Das Bahnhofsquartier entwickelt sich zu einem attraktiven urbanen Zentrum in der Bezirkshauptstadt Schwaz. Die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Silberstadt wird auch durch den neuen Bahnhof hervorgehoben“, freut sich BM Hans Lintner.