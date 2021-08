Alles Gute: Sturm-Trainer feiert seinen 100er!

Der Sturm-Coach feiert Jubiläum, sitzt Samstag (17 Uhr) gegen Altach zum 100. Mal als Bundesliga-Coach auf der Bank. Sein erstes Spiel bestritt der 43-Jährige 2014 in Wr. Neustadt. „Damals bin ich gemeinsam mit Günter Kreissl auf der Bank gesessen“, erinnert sich Ilzer an sein Debüt samt 2:0-Sieg gegen Wolfsberg. Höhepunkte in seinen ersten sieben Jahren als Chefcoach in der Bundesliga gibt’s viele. „Dazu zählen neben dem ersten Spiel der erste Sieg gegen Salzburg, das war 2019 daheim mit Wolfsberg. Und natürlich auch unser 4:1-Sieg im letzten Mai, als wir mit Sturm das Europacup-Ticket endgültig gelöst haben.“ Die bisherige Ilzer-Bilanz: 42 Siege, 29 Remis und 28 Niederlagen.



Kuen wieder fit

Gegen Altach kommt hoffentlich Sieg Nummer 43 hinzu. „Ein Gegner, der ungut zu bespielen ist, die Räume eng macht, bei Standards gefährlich ist und nach dem Sieg in Hartberg mit Selbstvertrauen kommt. Es wird ein ganz anderes Spiel werden als die ersten Ligapartien“, warnt der Coach. Jantscher (Achillessehne) sollte wieder dabei sein, auch Kuen ist völlig fit. Der Mittelfeldmann kam nach einem bösen Trainingscrash, bei dem er sich die Lippe ziemlich „demolierte“, in Wolfsberg ja nur zu einem Kurzeinsatz.