Wiener Neustadt: Konflikt um Umfahrung geht weiter

„Ein Gewerbegebiet, das kann ich Ihnen garantieren, wird dort nicht gemacht und schon gar nicht erweitert.“ So sprach VP-Bürgermeister Klaus Schneeberger in der ORF-Sendung „Am Schauplatz“. Doch die Kritiker warnen nun trotzdem vor weiteren Projekten im Nahbereich der umstrittenen Ostumfahrung: „Südlich der Neudörfler Straße sind bereits insgesamt 45 Hektar an Betriebsgebiet vorgesehen. Weitere Projekte in unmittelbarere Nähe zur geplanten Ostumfahrung sind also nur eine Frage der Zeit. Die umliegenden Gemeinden werden auch entsprechende Pläne wälzen“, erklären die Vertreter der Plattform „Vernunft statt Ostumfahrung“.