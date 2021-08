Noch kein Olympia-Start - aber schon Insta-Gold!

Eine uneingeschränkte Freude mit ihrer zuletzt schier explodierenden Insta-Popularität scheint sie gar nicht zu haben. Suggeriert sie jedenfalls in einem Interview im Sport1. Tenor: Der Fokus liege am Sportlichen; die erst in letzter Minute fixierte Qualifikation sei ein absoluter Traum; wenn Zeit bleibt, werde sie ihre Follower „natürlich mit auf die spannende Reise nehmen“. Und tatsächlich: Schmidt übertreibt‘s in den letzten Tagen gar nicht mit Permanent-Postings. Ihr jüngster derartiger Eintrag ist sechs Tage alt.