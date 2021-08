Rennradfahrer (16) prallte frontal gegen einen Pkw

Der 36-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr am Dienstag in Ried im Traunkreis mit seinem Pkw auf dem Güterweg Helmberg-Hauptstraße. Zeitgleich kam ihm ein 16-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf, mit seinem Rennrad entgegen. Aufgrund eines zwei Meter hohen Maisfeldes hatten beide eine eingeschränkte Sicht auf den jeweiligen Gegenverkehr. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß.