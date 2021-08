Große Klubs warten auf Austrias Damen

Turbine Potsdam und Benfica Lissabon - zwei große Namen im europäischen Damen-Fußball und gegen beide müssen die Austria-Damen bei der KAIF-Trophy in Leoben antreten. Bereits morgen steigt das Duell mit Potsdam (auf krone.tv ab 16.55 Uhr live), ehe am Samstag Benfica wartet. Neo-Coach Robert Haas ist natürlich von den Gegnerinnen angetan - sieht seine Mannschaft aber klar in der Außenseiterrolle. Im Talk mit Marco Cornelius, siehe Video, gab der erfahrene Trainer Einblicke in seine ersten Wochen als Trainer bei den Violetten.