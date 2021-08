Walli mit persönlicher Bestleistung im Halbfinale

Die Debütantin kam in ihrem Lauf in persönlicher Bestzeit von 51,52 Sekunden als Sechste ins Ziel. Im Vormittagsvorlauf am Dienstag hatte sie eine Zeit von 52,19 erreicht, die bisherige Bestleistung der von Wolfgang Adler betreuten Athletin stand bei 51,99. Walli war im Feld der 24 Semifinalistinnen die Läuferin mit der höchsten Entry-Time.