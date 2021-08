Gelandet! FC Barcelona ist in Salzburg angekommen

Kurz vor 18 Uhr landete am Flughafen Salzburg am Dienstag eine Maschine aus Stuttgart. An Bord eine Mannschaft, die weit teurer ist, als der Flieger selbst. Während der Airbus A321, mit dem Antoine Griezmann, Sergio Busquets und Kollegen anreisten, in etwa 110 Millionen Euro kostet, haben die Stars des FC Barcelona einen Marktwert von 763 Millionen Euro. Die Katalanen kamen aus dem Trainingslager im deutschen Schwabenland in die Mozartstadt, um am Mittwoch gegen die Truppe von Matthias Jaissle anzutreten.