Nach Flut: Überall wird geholfen ++ Pandababys

Nach der Welle der Zerstörung kommt jetzt eine Welle der Hilfsbereitschaft - zumindest für eine Frau aus Kufstein. Im PUSH Magazin mir Jakob Glanzner berichten wir gleich über die herzerwärmende Geschichte, in der ein Ort zusammenhält, nachdem einer 83-Jährigen alles vom Hochwasser genommen worden ist. Außerdem erzählt Simon Schwarz, der Schauspieler, mit wem er jetzt monatelang in einem Wohnwagen gewohnt hat - und nein, es ist nicht seine Freundin. Und: Wir zeigen ein Video aus einem Zoo in Frankreich. Da wurde bei der Geburt von zwei extrem süßen Pandababys mitgefilmt.