Überraschendes Aus für das Traumpaar

Auch am Tag nach der Bekanntgabe, dass Marcel Hirscher und Laura Moisl in Zukunft getrennte Wege gehen werden, war das Beziehungsende des Traumpaars großes Gesprächsthema. Zwölf Jahre lang gingen die beiden durch dick und dünn, Marcel wurde in dieser Zeit zum wohl größten Skifahrer aller Zeiten. Bei den schönsten, aber auch bei den bittereren Momenten seiner Erfolgskarriere war Laura immer an seiner Seite.