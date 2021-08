Steirer wollen keinen „Weltraum-Tourismus“

„Ich glaube nicht, dass sich jeder in 50 Jahren einen privaten Raumflug leisten kann“, sagt Wolfgang Baumjohann, Leiter des Grazer Instituts für Weltraumforschung. „Zwischen 10.000 und 100.000 Euro wird man auch dann zahlen müssen. Die Kosten sind einfach viel höher, wenn man so hoch hinaus will.“ Ein Ausflug ins All werde immer teuer sein, als vor Jahren etwa ein Flug mit der Überschall-Concorde.