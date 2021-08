„Excalibur“-Gast positiv auf Corona getestet

In der Nacht von Samstag (30. Juli) auf Sonntag war eine Person im Lokal „Excalibur“ in Greinbach/Hartberg zwischen 22 und 1.30 Uhr anwesend, die im Nachhinein positiv getestet wurde. Die Gesundheitsbehörde appelliert an andere Gäste, einen Corona-Test zu machen.