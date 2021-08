Reisen unter Corona ++ Impfpflicht für Einzelne

Schwimmen im Meer oder Cocktail trinken in der Strandbar - das ist heuer nicht so leicht. EU-Zertifikate, Ausgangssperren, Einreiseformulare: Wer in die Ferien fährt, muss je nach Land mit sich ständig ändernden Regeln rechnen. Im aktuellen PUSH Update mit Jakob Glanzner geben wir einen kleinen Überblick und berichten auch über die Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen, die jetzt jedes Bundesland selbst regelt - bundesweite Vorgaben fehlen noch.