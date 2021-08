Verwirrung rund um die dritte Impfung

Knapp die Hälfte der Salzburger sind mittlerweile gegen Covid vollimmunisiert, noch weitere 20 Prozent will das Land zu einer Impfung bewegen. Wie es danach aber weitergehen soll, steht noch komplett in den Sternen. Zumindest will man in Zukunft mehr auf PCR-Tests setzen, so scheint man weniger Positive zu übersehen.