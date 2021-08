Osttirol: Schmankerl in Automaten sind beliebt

Frische und regionale Produkte gewinnen an Beliebtheit. Dieser Trend hat sich nicht erst während der Pandemie entwickelt, sondern besteht schon einige Jahre. So auch in Osttirol, wo etliche Automaten per Knopfdruck Lebensmittel ausgeben. Die Maschinen werden täglich nachgefüllt und kontrolliert. In einigen Gemeinden stehen sogar gleich mehrere dieser Gerätschaften.