Alexandri-Duo nach Vorkampf in Freier Kür Siebente

Am Dienstag (12.30 Uhr) folgt die Technische Kür. Diese beiden Bewerbsteile entscheiden über die Final-Qualifikation, die Top-12 erreichen die Medaillenentscheidung am Mittwoch (12.30 Uhr). 2016 in Rio de Janeiro waren die Alexandris Zwölfte geworden, nun streben sie im Idealfall Platz 6 an. Die ersten Konkurrentinnen um diese Position könnten die Kanadierinnen Claudia Holzner/Jacqueline Simoneau und die Italienerinnen Linda Cerruti/Costanza Ferro sein, zum Auftakt jeweils um gut 0,7 Punkte besser bewertet als das ÖOC-Duo.