Drogerie-Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet

Eine Mitarbeiterin der dm-Filiale in der Frauentaler Straße im weststeirischen Deutschlandsberg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Bezirkshauptmannschaft ersucht alle Kunden der Filiale, die am 26. Juli dort einkaufen waren, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und auch ohne Symptome das kostenlose Testangebot des Landes in Anspruch zu nehmen.