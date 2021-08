Galatasaray und St. Johnstone mögliche LASK-Gegner

Der LASK würde in der Conference League beim Aufstieg gegen Vojvodina Novi Sad (5. und 12. August) im Duell um den Einzug in den neuen Bewerb am 19. und 26. August auf den Verlierer der Begegnung zwischen dem türkischen Rekordmeister und aktuellen Vizemeister Galatasaray Istanbul und dem schottischen Cupsieger St. Jonstone treffen. Der LASK würde das Hinspiel im Klagenfurter Wörthersee-Stadion austragen.