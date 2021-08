Zwei Festnahmen nach Drogenfund auf Friedhof

20 Kilo Marihuana und ein Kilo Haschisch wurden in einer leeren Nische des Friedhofes in etwa drei Metern Höhe versteckt. Weitere 20 Kilogramm Marihuana befanden sich im Besitz eines der beiden Festgenommenen. 30 Kilogramm Drogen wurden in einem Lagerraum des Friedhofs entdeckt. Die Polizei fand in den Taschen der beiden Festgenommenen außerdem 300 Gramm Kokain.