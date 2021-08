Unverpackte Ware liegt weiter in Trend

Plastikmüll ist eine ungeliebte Folge des Konsums: Zum Glück finden seit Jahren ein Umdenken statt, immer mehr Menschen setzen auf regionale Ware und verzichten, so gut es geht, auf Einwegprodukte. In Wieselburg werden ebenfalls Produkte unverpackt verkauft, schon 18 Direktvermarkter sind an Bord.