Mann lebte wochenlang in Kasten von Mädchen (15)

Im Internet hatte Rossmoine die Jugendliche kennengelernt und zu stalken begonnen. Schließlich reiste der Mann aus dem Bundesstaat Louisiana zur Minderjährigen. „Der Verdächtige versteckte sich im Schrank, wenn die Eltern des Opfers zu Hause waren, und kam erst wieder heraus, als sie zur Arbeit gingen“, heißt es in einem Dokument der Polizei. Den Eltern fiel in dieser Zeit nichts Besonderes auf, so die Beamten.