Initiative gegen „kalte Betten“ rund um Faaker See

Die Baupolitik rund um den Faaker See steht immer wieder in der Kritik: Zu viele Anlegerwohnungen seien in den vergangenen Jahren entstanden, die nun leer stehen. Ein Privatvermieter startet eine Initiative gegen diese „kalten Betten“. Er bietet Besitzern von Appartements und Ferienwohnungen an, diese für sie zu vermieten. Dabei übernimmt er sämtliche Aufgaben der Gästebetreuung.