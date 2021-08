Anrainer klagen über Lärm aus Leobener Gefängnis

Ständig gibt’s Krach, an ruhige Nächte ist nicht zu denken: Bis zu 60 Hausparteien der Siedlung sind laut Edith Melcher (54) von starker Lärmbelästigung aus der nahen Justizanstalt betroffen. Die Steirerin wohnt seit 2003 in der Matthäus-Krenauer-Siedlung, im Jahr 2005 wurde die Justizanstalt nach dem Neubau in Betrieb genommen. „Massiv fällt mir der Lärm seit drei bis vier Jahren auf. Ich kämpfe seit 2019 dagegen an. In dieser Zeit hat sich nichts geändert“, ärgert sich Melcher.