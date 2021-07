E-Mobilität soll in Osttirol gestärkt werden

Den Wunsch, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen, haben viele Osttiroler. Darüber sind sich die heimischen Autohändler, die zur Auftaktveranstaltung des neuen Mobilitätsnetzwerks geladen haben, einig. Dass beim Thema Mobilität in Osttirol kein Weg am Auto, egal ob Verbrennungsmotor oder Strom, vorbeiführt, ist sich Anton Thum, Sprecher der Osttiroler Autohändler, sicher: „Alleine mit dem öffentlichen Verkehr wird man es in Osttirol nicht zustande bringen. Es läuft vielleicht die letzte Meile über das Rad. Deshalb müssen wir in Zukunft alle zusammenschließen.“