Premiere: Mit „Rut“ hat die Bibel doch recht!

Aus dieser vielschichtigen, komplexen Faktenlage heraus hat Nix einen fein gestrickten, poetischen, aber auch der historischen Literaturvorlage entsprechend respektvollen Monolog verfasst. Der rein als Gleichnis für bestimmende Themen der Gegenwart gedacht ist. In der „Telfer Version“, welche die österreichische Erstaufführung darstellt, glänzt eine knappe Stunde die junge Schauspielerin Michaela Klamminger vom Wiener Theater in der Josefstadt. Klamminger stellt nicht nur durch ihre äußere Erscheinung eine perfekte Verkörperung von Rut dar. Auch in ihrem Spiel zieht sie alle Register ihres Könnens und verkörpert somit im Ganzen eine äußerst zeitlose, agile, feminine und emanzipierte Frau, die viel an Sinnlichkeit in sich trägt.