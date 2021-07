Kronprinz statt Kaiser bei der Abschlusszeremonie

Kaiser Naruhito (unten im Bild= hatte die Spiele am vergangenen Freitag in dem Stadion für eröffnet erklärt. Doch anders als 1964, als Naruhitos Großvater die ersten Sommerspiele in Tokio eröffnet hatte, fehlte in der japanischsprachigen Eröffnungserklärung das Wort „iwai“ (Feier).