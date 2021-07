Männer-Golfturnier nach Unterbrechung fortgesetzt

Auch die zweite Runde des olympischen Golfturniers der Männer in Tokio ist wegen einer Gewitterwarnung unterbrochen worden. Gegen Mittag (Ortszeit) musste das Spiel am Freitag im Kasumigaseki Country Club für über zwei Stunden gestoppt werden und die Spieler im sicheren Clubhaus warten, ehe es um 14.20 Uhr Ortszeit (7.20 Uhr MESZ) weiterging. Auch am Starttag war das Turnier wegen der Blitze am Himmel für zwei Stunden unterbrochen worden.