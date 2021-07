Boxstar blieb fast unerkannt

Der 45-jährige ehemalige Boxweltmeister im Schwergewicht nahm das gelassen und nutzte die Ruhe zur Besichtigung einiger Immobilien. Klitschko, der sich nach seiner Boxkarriere als erfolgreicher Unternehmer etablieren konnte, betreibt unter anderem ein Design-Hotel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. „Ich habe gemerkt, dass es ihm direkt weh tat, den Leerstand manch historischer Häuser hier in Bad Gastein zu sehen“, sagt Jason Houzer, der das Hotel Regina im Kurort führt. „Wir haben auch ein bisschen gefachsimpelt, uns über unsere Erfahrungen als Hoteliers ausgetauscht“, so Houzer.