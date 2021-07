Dritter Todesfall auf den Bergen rund um Gosau

Aufwendige Bergung

Laut Bergrettung Gosau stürzte der Alpinist in sein Kletterset. Mehrere Bergretter und ein Hubschrauberteam bargen den Verstorbenen. Laut Bergrettung ist es in der aktuellen Saison bereits der dritte Wanderer und Kletterer, der in Gosau an einem Herzinfarkt gestorben ist.