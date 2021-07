Corona-Regeln im Lokal: „Zahle einen harten Preis“

„Ich halte mich beinhart an die Regeln“, erklärt die Chefin des Lokals Bassena 33 in der Neulerchenfelder Straße. Sie schickt die Leute weg, die weder Impfung noch Test vorweisen können. Dafür muss sie einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent in Kauf nehmen. „Ich will keine Strafe zahlen. Das kann ich mir nicht leisten. Das sage ich auch den Gästen. Dafür sitze ich in einem leeren Lokal“, so die 44-Jährige weiter, die dafür einen harten Preis zahlt.