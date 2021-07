Mehr Kreativität bei der Impf-Werbung gefragt

Langsam braucht es mehr Einfallsvermögen, um die Salzburger zum Covid-Stich zu bewegen. 49,7 Prozent sind bis dato vollimmunisiert, das Land strebt eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent an. Dass das jedoch zur Herkulesaufgabe werden kann, zeigt ein Blick in andere Länder. In Israel stagniert die Impfbereitschaft bei etwa 60 Prozent – so kamen im letzten Monat hier nur etwa drei Prozent frisch Geimpfte hinzu. Auch in Ungarn flacht die Kurve ab. „In spätestens zwölf Wochen werden wir auch in Salzburg und Österreich um jeden Vollimmunisierten kämpfen müssen“, ist Sebastian Huber, Gesundheitssprecher von den Salzburger Neos sicher. Seine Vorschläge, um die Menschen zum Stich zu bewegen: Viel mehr Information, gezielte Ansprache der Jugend und die Erforschung der Ursachen der Impfmüdigkeit.