Das ist der Tag bei den Generali Open in Kitzbühel

Das österreichische Doppel mit Lucas Miedler und Alexander Erler trifft bei den Generali Open in Kitzbühel auf das südamerikanische Duo Guillermo Duran (ARG) und Ariel Behar (URU). krone.TV ist vor Ort mit dabei, was alles noch der Donnerstag bringt und welcher Überraschungsgast heute in Kitzbühel zu erwarten ist, sehen Sie im Video oben, mit Jasmin Steiner.